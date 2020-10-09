В Сердобске от горящей травы вспыхнули жилые дома и постройки

09.10.2020 | 14:56

В пятницу, 9 октября, от загоревшейся на улице Калинина в Сердобске травы вспыхнули два жилых дома и два нежилых строения.

Также пламя перебралось на четыре хозяйственные постройки.

Сообщение о ЧП поступило к спасателям в 13:12. На место прибыло 18 спецмашин. В настоящий момент ликвидация огня продолжается, в пути находится пожарный поезд, отправившийся со станции Ртищево.

Угроза распространения пожара на жилой сектор снята. В 14:25 объявлена его локализация на площади 600 квадратных метров, добавила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Сухая трава в данный момент горит и у трассы М5, со стороны Рамзайских дач. «Пожарные подразделения работают», - добавила Анна Шупилова.