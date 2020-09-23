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Происшествия

Пропавшего в Мокшане 13-летнего подростка нашли

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Пропавшего в Мокшане 13-летнего школьника нашли живым. Сообщение об этом появилось вечером в среду, 23 сентября, в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте».

О пропаже подростка стало известно 22 сентября. Около 7:30 мальчик ушел в школу из дома на Совхозной улице, однако на уроках не появился. В поисках задействовали кинологов с собаками.

По факту безвестного исчезновения возбудили уголовное дело об убийстве. Это было сделано по указанию руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Дмитрия Матушкина «в целях детального установления обстоятельств произошедшего».

Жители Пензенской области все вместе переживали за судьбу ребенка, пока под постом наконец не появилось «Найден. Жив. Спасибо всем, кто помогал в поиске». Факт подтвердила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Правоохранители нашли подростка в Пензе. Его жизни и здоровью ничто не угрожает. В настоящий момент мальчика везут домой.

Как рассказала порталу PenzaInform.ru детский омбудсмен Елена Столярова, семья подростка полная, благополучная, на учете не состоит. Возможной причиной ухода ребенка могла стать ссора с одним из родителей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Скольлетнего подростка?

Гость||

Славо Богу

Гость||

Гость писал(a):

Скольлетнего подростка?
А тебе то какое дело?

Гость||

А та-та ему по попе...

С родителей хороший штраф.

Гость||

Я в сурском крае не гость и не баран дело есть до всего

Гость||

слава Богу!

Гость||

Отличная новость!

Гость||

Слава богу

Гость||

Гость писал(a):

не гость и не баран дело есть до всего
Не грози Южному централу!

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(a):

Скольлетнего подростка?
В его годы драпанул с внуком корнета Оболенского из Мёртовщинского детского дома в Пензу, повидаться с матерью и назад.

Но на трассе нас перехватил грузовик с воспитателем, а наутро ничего не говоря одели в прежнее старьё и отвезли домой. Обвинили в неспособности преодолевать временные трудности...

Гость||

Это не первый случай ухода подростков из дома. Как правило причиной таких поступков - ссора с родителями. Когда не понимают своего ребёнка. И они бегут, чтобы заставить родителей переживать и пожалеть. О своём отношении к оебенку

Гость||

Астафь сваё икспердное мнения пре сибе.

Гость||

Гость писал(a):

Это не первый случай ухода подростков из дома. К
Да не может быть! Страсти какие!

Гость||

Гость писал(a):

оебенку
поржал!

Гость||

Всёпонимающий, занимайся своими детьми.

Имя: Гость
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