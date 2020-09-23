Пропавшего в Мокшане 13-летнего подростка нашли

23.09.2020 | 18:39

Пропавшего в Мокшане 13-летнего школьника нашли живым. Сообщение об этом появилось вечером в среду, 23 сентября, в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте».

О пропаже подростка стало известно 22 сентября. Около 7:30 мальчик ушел в школу из дома на Совхозной улице, однако на уроках не появился. В поисках задействовали кинологов с собаками.

По факту безвестного исчезновения возбудили уголовное дело об убийстве. Это было сделано по указанию руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Дмитрия Матушкина «в целях детального установления обстоятельств произошедшего».

Жители Пензенской области все вместе переживали за судьбу ребенка, пока под постом наконец не появилось «Найден. Жив. Спасибо всем, кто помогал в поиске». Факт подтвердила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Правоохранители нашли подростка в Пензе. Его жизни и здоровью ничто не угрожает. В настоящий момент мальчика везут домой.

Как рассказала порталу PenzaInform.ru детский омбудсмен Елена Столярова, семья подростка полная, благополучная, на учете не состоит. Возможной причиной ухода ребенка могла стать ссора с одним из родителей.