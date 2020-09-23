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Происшествия

По факту исчезновения мальчика в Мокшане возбудили дело об убийстве

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В Мокшане по факту безвестного исчезновения 13-летнего Дмитрия Сухова возбудили уголовное дело об убийстве.

О пропаже подростка стало известно вечером во вторник, 22 сентября. Около 7:30 мальчик ушел в школу из дома на Совхозной улице, однако на уроках не появился. До настоящего времени сведений о ребенке нет.

«Приметы разыскиваемого: рост 170 см, волосы светло-русые, глаза серо-зеленые. Одет в куртку бежевого цвета с рукавами синего цвета, джинсы черного цвета, кроссовки черного цвета. При себе имеет рюкзак синего цвета и пакет со второй обувью», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

В Мокшан выехала прокурор Пензенской области Наталья Канцерова. Она провела совещание с участием правоохранителей и органов местного самоуправления. Сотрудникам надзорного органа предстоит проверить условия проживания и воспитания ребенка в семье.

Также исчезновение школьника обсудил на совещании руководитель регионального СУ СК РФ Дмитрий Матушкин. Именно по его указанию «в целях детального установления обстоятельств произошедшего» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство).

Сейчас следователи и криминалисты вместе с волонтерами ведут активный поиск Дмитрия Сухова.

«Следственное управление обращается с просьбой к жителям Пензенской области: при наличии информации о местонахождении мальчика или обстоятельствах его исчезновения сообщить в следственное управление по телефону 8(8412)36-17-02 или в полицию по телефону 02», - добавила Татьяна Махницкая.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото 2 penza.sledcom.ru
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Гость||

Господи, лишь бы живой нашелся...

Гость||

Самое главное чтоб жив был

Гость||

Канцерова выехала, а Столяровой это не надо?

Гость||

как могли возбудить дело об убийстве, если тело не найдено?

Гость||

Таки от общественности что-то скрывают. Пропал чуть более суток назад. Уже возбуждено уголовное дело п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). В Мокшан лично приехали Канцерова и Матушкин. Таки каждого пропавшего ищут?

Гость||

Гость писал(a):

как могли возбудить дело об убийстве, если тело не найдено?
"По указанию руководителя управления в целях детального установления обстоятельств произошедшего следственным путем Бессоновским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения Дмитрия Сухова, по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)."

Гость||

"К месту пропажи несовершеннолетнего выехал прокурор области

В органы внутренних дел Пензенской области 22.09.2020 поступило сообщение о пропаже 13-летнего жителя р. п. Мокшан, который утром этого дня ушел в школу, но там не появился.

Правоохранительными органами и волонтерами поисковых отрядов организованы поиски несовершеннолетнего. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Для координации действий правоохранительных органов по розыску несовершеннолетнего в р. п. Мокшан выехали прокурор региона Наталья Канцерова и начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области.

Прокурором области организовано совещание с участием представителей правоохранительных органов района, органов местного самоуправления.

Кроме этого, прокуратура оценит работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проверит условия проживания и воспитания ребенка в семье.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Ситуация взята на контроль прокуратуры региона."

Гость||

странно как-то это всё

Гость||

"В Мокшане разыскивается 13-летний Дмитрий Сухов

Вечером 22 сентября 2020 года в Бессоновский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Пензенской области поступило сообщение о безвестном исчезновении в Мокшане Дмитрия Сухова, 17 января 2007 года рождения. По месту жительства малолетнего незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, 22 сентября 2020 года около 7 часов 30 минут Дмитрий Сухов вышел из дома по улице Совхозной в рабочем поселке Мокшан в школу, на занятия он в тот день не пришел. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы разыскиваемого: рост 170 см, волосы светло-русые, глаза серо-зеленые. Одет в куртку бежевого цвета с рукавами синего цвета, джинсы черного цвета, кроссовки черного цвета. При себе имеет рюкзак синего цвета и пакет со второй обувью.

Руководителем следственного управления Дмитрием Матушкиным с сотрудниками управления проведено совещание, на котором обсуждены обстоятельства исчезновения несовершеннолетнего и принятые меры по его розыску. По указанию руководителя управления в целях детального установления обстоятельств произошедшего следственным путем Бессоновским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения Дмитрия Сухова, по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление местонахождения подростка и его розыск. К поисковым мероприятиям привлечены волонтеры.

Следственное управление обращается с просьбой к жителям Пензенской области: при наличии информации о местонахождении Дмитрия Сухова или обстоятельствах его исчезновения, сообщить в следственное управление по телефону 8(8412)36-17-02 или в полицию по телефону 02."

Гость||

Гость писал(a):

странно как-то это всё
Очень странно и непонятно.

Гость||

Такое ощущение что комментарии пишет какой-то дурачек, или просто полный кретин. Автор вышенакарябанного, ты больной?

Гость||

Гость писал(a):

Такое ощущение что комментарии пишет какой-то дурачек, или просто полный кретин. Автор вышенакарябанного, ты больной?
Вы ошибаетесь. Все комментарии выше адекватные. А вот ваш комментарий действительно кретинизм, причём на ровном месте. Вы больная?

Гость||

Гость писал(a):

. Все комментарии выше адекватные
Вопрос не в комментариях, а в авторе. Автор - дурачок вроде полный?

Гость||

дурачёк дебилу не товарищ

Гость||

Гость писал(a):

Вопрос не в комментариях, а в авторе. Автор - дурачок вроде полный?
У вас все дурачки?

Имя: Гость
Комментарий:

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