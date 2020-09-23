По факту исчезновения мальчика в Мокшане возбудили дело об убийстве

23.09.2020 | 15:25

В Мокшане по факту безвестного исчезновения 13-летнего Дмитрия Сухова возбудили уголовное дело об убийстве.

О пропаже подростка стало известно вечером во вторник, 22 сентября. Около 7:30 мальчик ушел в школу из дома на Совхозной улице, однако на уроках не появился. До настоящего времени сведений о ребенке нет.

«Приметы разыскиваемого: рост 170 см, волосы светло-русые, глаза серо-зеленые. Одет в куртку бежевого цвета с рукавами синего цвета, джинсы черного цвета, кроссовки черного цвета. При себе имеет рюкзак синего цвета и пакет со второй обувью», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

В Мокшан выехала прокурор Пензенской области Наталья Канцерова. Она провела совещание с участием правоохранителей и органов местного самоуправления. Сотрудникам надзорного органа предстоит проверить условия проживания и воспитания ребенка в семье.

Также исчезновение школьника обсудил на совещании руководитель регионального СУ СК РФ Дмитрий Матушкин. Именно по его указанию «в целях детального установления обстоятельств произошедшего» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство).

Сейчас следователи и криминалисты вместе с волонтерами ведут активный поиск Дмитрия Сухова.

«Следственное управление обращается с просьбой к жителям Пензенской области: при наличии информации о местонахождении мальчика или обстоятельствах его исчезновения сообщить в следственное управление по телефону 8(8412)36-17-02 или в полицию по телефону 02», - добавила Татьяна Махницкая.