Оперштаб сообщил о 120-й жертве коронавируса

16.09.2020 | 19:31

В среду, 16 сентября, оперативный штаб сообщил о 120-й жертве новой коронавирусной инфекции в Пензенской области. Ей стал 66-летний мужчина.

У него были диагностированы и другие тяжелые недуги. Это хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, сахарный диабет II типа, артериальная гипертензия.

«Причина смерти: коронавирусная инфекция. Осложнение: двусторонняя пневмония. Острая язва 12-перстной кишки», - написала пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

В этот же день стало известно об излечении 74 человек, у которых ранее был выявлен COVID-19. Число выздоровевших стало равняться 8 397.

Всего в регионе зарегистрирован 9 581 случай заражения. Режим повышенной готовности продлили без изменений до 1 октября включительно.