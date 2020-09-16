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Происшествия

Оперштаб сообщил о 120-й жертве коронавируса

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В среду, 16 сентября, оперативный штаб сообщил о 120-й жертве новой коронавирусной инфекции в Пензенской области. Ей стал 66-летний мужчина.

У него были диагностированы и другие тяжелые недуги. Это хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, сахарный диабет II типа, артериальная гипертензия.

«Причина смерти: коронавирусная инфекция. Осложнение: двусторонняя пневмония. Острая язва 12-перстной кишки», - написала пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

В этот же день стало известно об излечении 74 человек, у которых ранее был выявлен COVID-19. Число выздоровевших стало равняться 8 397.

Всего в регионе зарегистрирован 9 581 случай заражения. Режим повышенной готовности продлили без изменений до 1 октября включительно.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Когда начнут строить крематорий и выполнять требования Роспотребнадзора?

Гость||

Сколько человек в реанимации и на ИВЛ ? Сколько в больницах ? В Саратове уже койки возвращают.

Гость||

В Пензе беспредел. Город вымирает. Сколько это будет продолжаться?

Гость||

Сколько вымерло от онкологии и молчок.

Имя: Гость
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