В регионе так и не внесли изменений в режим повышенной готовности

16.09.2020 | 14:48

В Пензенской области в очередной раз продлили режим повышенной готовности. Он будет действовать без изменений до 1 октября включительно, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Режим повышенной готовности ввели в связи с распространением коронавирусной инфекции 16 марта. После этого он неоднократно продлевался.

На четверг, 16 сентября, в области зарегистрировали 9 582 случая COVID-19. 505 заразившихся - несовершеннолетние в возрасте от 1 месяца до 17 лет. Опасную инфекцию сумели побороть 8 323 пензенца. 119 человек стали жертвой коронавирусной пневмонии. Возраст скончавшихся - от 34 до 90 лет. Большинство из них страдало сопутствующими хроническими заболеваниями.

С 30 апреля в регионе действует обязательный масочный режим. Средства защиты следует носить в помещениях и общественном транспорте. Также специалисты советуют оставаться на самоизоляции лицам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной и эндокринной системы.