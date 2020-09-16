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Общество

В регионе так и не внесли изменений в режим повышенной готовности

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В Пензенской области в очередной раз продлили режим повышенной готовности. Он будет действовать без изменений до 1 октября включительно, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Режим повышенной готовности ввели в связи с распространением коронавирусной инфекции 16 марта. После этого он неоднократно продлевался.

На четверг, 16 сентября, в области зарегистрировали 9 582 случая COVID-19. 505 заразившихся - несовершеннолетние в возрасте от 1 месяца до 17 лет. Опасную инфекцию сумели побороть 8 323 пензенца. 119 человек стали жертвой коронавирусной пневмонии. Возраст скончавшихся - от 34 до 90 лет. Большинство из них страдало сопутствующими хроническими заболеваниями.

С 30 апреля в регионе действует обязательный масочный режим. Средства защиты следует носить в помещениях и общественном транспорте. Также специалисты советуют оставаться на самоизоляции лицам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной и эндокринной системы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Пенсионеры-инвалиды не могут вызвать специалистов МФЦ на дом для оформления субсидии по квартплате из-за режима самоизоляции и повышенной готовности. По федеральному закону,ранее сданные документы действуют до конца сентября. Специалист выезжает для оформления документов один раз в неделю. Как будут справляться специалисты МФЦ с валом вызовов или "крайними" окажутся самые узвимые слои населения - пенсионеры-инвалиды-колясочники???

Оплачивать кватплату без субсидии и покупать хотя бы минимально еду... Это невозможно.

Гость||

К чему мы всё повышанно готовимся?

Гость||

К пандемии.

Гость||

И мы всё на третьем этапе ?

Гость||

Может в правительстве не в курсе, что все давно работают, дети учатся. Маски никто не носит, транспорт ходит раз в час, маршрутки и автобусы забиты битком, а мы че то продлеваем..... Кому продлеваем?????

Гость||

Как вам врать не хорошо стыдно людям говорить про вирус позор Роспотребнадзор Пензы и вся ваша шайка позор всем вам

Гость||

Что даёт этот режим повышенной готовности в кавычках? И главное,кому он выгоден? А то прямо цирк какой-то:все можно..,но кое что нельзя

Гость||

Ахах, режим готовности....а все выходные массовые мероприятия!) И смешно, и не смешно одновременно...

Гость||

В чем выражается режим готовности, если никто ничего не соблюдает, а официально по телевизору объявили что больницы Пенз. обл. способны переварить максимум 150 заражений в сутки, если выше - то коллапс?

Гость||

Фестивалят и фестивалят, как полоумные.

Имя: Гость
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