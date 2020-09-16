В регионе выявили почти сотню новых случаев коронавируса

16.09.2020 | 10:31

По данным на среду, 16 сентября, количество зараженных COVID-19 в Пензенской области увеличилось на 98. Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, именно столько новых случаев зарегистрировали в регионе за минувшие сутки. Общее число заболевших достигло 9 582.

Накануне подтвердили 95 случаев коронавируса, причем 11 - у детей. Всего с начала эпидемии новую инфекцию подхватили 505 несовершеннолетних.

30 инфицированных выявили в Пензе, 29 - в Заречном. 7 пациентов проживают в Кузнецком районе, 6 - в Городищенском, по 5 - в Неверкинском и Каменском, 4 - в Пензенском, 2 - в Лунинском, по 1 - в Бессоновском, Башмаковском, Тамалинском и Иссинском.

15 сентября также стало известно о 119-й жертве коронавирусной пневмонии. Скончалась 66-летняя женщина. Из больниц за сутки выписали 22 пациента. Общее количество выздоровевших - 8 323.