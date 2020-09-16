Сетевое издание|18+|Среда|16 сен 2020|11:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В регионе выявили почти сотню новых случаев коронавируса

Печать

По данным на среду, 16 сентября, количество зараженных COVID-19 в Пензенской области увеличилось на 98. Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, именно столько новых случаев зарегистрировали в регионе за минувшие сутки. Общее число заболевших достигло 9 582.

Накануне подтвердили 95 случаев коронавируса, причем 11 - у детей. Всего с начала эпидемии новую инфекцию подхватили 505 несовершеннолетних.

30 инфицированных выявили в Пензе, 29 - в Заречном. 7 пациентов проживают в Кузнецком районе, 6 - в Городищенском, по 5 - в Неверкинском и Каменском, 4 - в Пензенском, 2 - в Лунинском, по 1 - в Бессоновском, Башмаковском, Тамалинском и Иссинском.

15 сентября также стало известно о 119-й жертве коронавирусной пневмонии. Скончалась 66-летняя женщина. Из больниц за сутки выписали 22 пациента. Общее количество выздоровевших - 8 323.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

то 176 умерли уже, то сегодня только 119. Где правда?

Гость||

о божечки,творится то что....срочно всем маски надеть и бояться.

Гость||

Не отпускает буртасов хворь заморская!

Гость||

А некоторым пигущим умникам, видимо, ковид и по голове ударил)))

Гость||

Гость писал(a):

то 176 умерли уже, то сегодня только 119. Где правда?
А Вам зачем?

Гость||

Если боятся, то носят маски, если смелые, то не носят. Логика неумного

Гость||

Умирают в основном хроники-инвалиды и пенсионеры. Дети и молодёжь больше носители своим старикам. Кому выгодно распространение - это вопрос.

Гость||

Во-первых, хроники далеко не всегда инвалиды. Во-вторых, отделения плановые и в детской, и во взрослых больницах всегда заполнены, т.е. хроников немало. В-третьих, вы давно обследовались, может, и у вас есть хронические заболевания В-четвертых, почитайте про цитокиновый шторм. Знакомый умер в апреле 34-летний.Не хроник.

Гость||

Пока не будет эффективного лечения и массовой вакцинации в быдлятской Пензенской области всё будет хуже и хуже!

Гость||

Какое лечение... больные по прежнему лежат в коридорах. Зато красиво рассказывают, что много свободных коек

Гость||

Бесплатной медицины в Пензе нет?

Гость||

Гость писал(a):

Бесплатной медицины в Пензе нет?
Есть но она на грани исчезновению.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте