Найденный мертвым житель Терновки числился пропавшим без вести

11.09.2020 | 14:14

В УМВД России по Пензенской области прокомментировали информацию об обнаружении трупа в колодце на улице Романовке в микрорайоне Терновка.

«10 сентября в 21:15 в отдел полиции № 5 поступило сообщение о том, что во дворе дома, в канализационной яме, найдено тело мужчины 1961 года рождения», - пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что погибший проживал на той же улице и с 20 августа числился пропавшим без вести.

Причины смерти будут установлены после проведения судебной медицинской экспертизы.

Осенью 2019 года спасатели извлекли труп 49-летнего мужчины из коллектора теплотрассы на улице Карпинского. Из-за имевшихся на теле гнилостных изменений тогда возникли сложности с установлением личности погибшего.