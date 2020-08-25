В центре Пензы трактор поддел маршрутное такси

25.08.2020 | 13:51

Во вторник, 25 августа, в центре Пензы, на улице Кирова, произошло нестандартное ДТП. Фото и видео с места инцидента появилось в соцсети «ВКонтакте».

«У остановки «Библиотека им. Лермонтова» трактор врезался в маршрутку», - описал автор случившееся.

На самом деле место определено неточно: авария произошла чуть ниже остановки «Детская библиотека», у дома № 18. Вероятно, трактор с ковшом воткнулся в ехавшую впереди маршрутку № 49 и поддел ее так, что правое заднее колесо машины повисло в воздухе. В свою очередь, маршрутка по инерции задела микроавтобус, за которым следовала вниз по Кирова.

«Интересно, с какой скоростью ехал трактор?» - написал автор видео.

В другом паблике водителей предупредили: «ДТП в сторону центра. Все стоит до памятника Первопоселенцу. Время 13:10».