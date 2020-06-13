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Происшествия

В Кузнецке огонь уничтожил дом, гараж и автомобиль

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На видео, выложенном в субботу, 13 июня, в группе «Подслушано в Кузнецке», запечатлен столб дыма. «На Карпатах (название микрорайона. - Прим. ред.) пожар!» - написал автор.

«Сохрани боже людей», «Пожар - это очень страшно», «Сгорел жилой дом, все живы. Люди от помощи, наверное, не откажутся», - откликнулись комментаторы.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали подробности происшествия.

В 3:35 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании на 1-й Сосновой улице в Кузнецке. На тушение огня прибыл 21 человек личного состава на 5 спецавтомобилях.

На срубовом доме площадью 80 квадратных метров сгорела кровля. Пламя уничтожило гараж, надворные постройки и автомобиль ВАЗ.

«Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются», - уточнили в управлении.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — видео vk.com/podslushanokuzneck
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Гость||

Вор хоть стены оставит, а пожар никого не щадит! Дай бог, что все живы и здоровы. Мир не без добрых людей!

Имя: Гость
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