В Кузнецке огонь уничтожил дом, гараж и автомобиль

На видео, выложенном в субботу, 13 июня, в группе «Подслушано в Кузнецке», запечатлен столб дыма. «На Карпатах (название микрорайона. - Прим. ред.) пожар!» - написал автор.
«Сохрани боже людей», «Пожар - это очень страшно», «Сгорел жилой дом, все живы. Люди от помощи, наверное, не откажутся», - откликнулись комментаторы.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали подробности происшествия.
В 3:35 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании на 1-й Сосновой улице в Кузнецке. На тушение огня прибыл 21 человек личного состава на 5 спецавтомобилях.
На срубовом доме площадью 80 квадратных метров сгорела кровля. Пламя уничтожило гараж, надворные постройки и автомобиль ВАЗ.
«Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются», - уточнили в управлении.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Вор хоть стены оставит, а пожар никого не щадит! Дай бог, что все живы и здоровы. Мир не без добрых людей!