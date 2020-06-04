При пожаре на Онежской пострадали стоявшие рядом машины

04.06.2020 | 09:33

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили подробности нескольких пожаров, произошедших в ночь с 3 на 4 июня в микрорайоне Арбеково.

Ранее уточнялось, что, предположительно, там подожгли несколько отечественных автомобилей.

«Сообщение о пожаре поступило в 22:10. Во дворе на улице Онежской, 19, загорелся ВАЗ-2110, пострадали рядом стоявшие автомобили Suzuki и Nissan. На тушение привлекалось две единицы техники и 12 человек личного состава.

В 23:54 поступило сообщение о загорании ВАЗ-2114 во дворе на улице Онежской, 13, в 01:04 - о загорании ВАЗ-2115 во дворе на проспекте Строителей, 8», - рассказали в пресс-службе управления МЧС.

Огонь быстро потушили. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

В правоохранительных органах пояснили, что предполагаемый поджигатель уже задержан и в настоящее время находится в отделе полиции.