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Происшествия

При пожаре на Онежской пострадали стоявшие рядом машины

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В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили подробности нескольких пожаров, произошедших в ночь с 3 на 4 июня в микрорайоне Арбеково.

Ранее уточнялось, что, предположительно, там подожгли несколько отечественных автомобилей.

«Сообщение о пожаре поступило в 22:10. Во дворе на улице Онежской, 19, загорелся ВАЗ-2110, пострадали рядом стоявшие автомобили Suzuki и Nissan. На тушение привлекалось две единицы техники и 12 человек личного состава.

В 23:54 поступило сообщение о загорании ВАЗ-2114 во дворе на улице Онежской, 13, в 01:04 - о загорании ВАЗ-2115 во дворе на проспекте Строителей, 8», - рассказали в пресс-службе управления МЧС.

Огонь быстро потушили. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

В правоохранительных органах пояснили, что предполагаемый поджигатель уже задержан и в настоящее время находится в отделе полиции.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

что предполагаемый поджигатель уже задержан
Таким пожизненное с конфискацией имущества в пользу пострадавших! Это не человек уже!

Гость||

Молодцы молодцы санитары улиц имеешь авто ставь в гараже или на стоянке

Гость||

Сдохни тварь ☝

Гость||

Имеете авто быдловички, добр ставь на стояночку и башляй каждый месяц!

Гость||

Жалко что не иномарки.

Гость||

гаражи в основном далеко,а на стоянке дорого до 2тыс. в месяц

Имя: Гость
Комментарий:

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