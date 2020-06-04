Предполагаемый поджигатель автомобилей в Арбекове задержан

04.06.2020 | 09:18

В полиции прокомментировали поджоги автомобилей, случившиеся в Арбекове в ночь с 3 на 4 июня.

Сообщение о первом из них, на улице Онежской, 19, поступило в правоохранительные органы в 22:15. Сгорел ВАЗ-2110.

Сигнал о втором поджоге, на Онежской, 15, где огонь охватил ВАЗ-2114, был зафиксирован в 0:04.

«Предполагаемый злоумышленник задержан и в настоящее время находится в отделе полиции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося», - уточнили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Первоначально о нескольких пожарах сообщили пользователи соцсетей, они опубликовали в городском сообществе во «ВКонтакте» фото и видео с мест происшествий.