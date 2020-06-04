Сетевое издание|18+|Четверг|4 июн 2020|10:42
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Криминал

Предполагаемый поджигатель автомобилей в Арбекове задержан

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В полиции прокомментировали поджоги автомобилей, случившиеся в Арбекове в ночь с 3 на 4 июня.

Сообщение о первом из них, на улице Онежской, 19, поступило в правоохранительные органы в 22:15. Сгорел ВАЗ-2110.

Сигнал о втором поджоге, на Онежской, 15, где огонь охватил ВАЗ-2114, был зафиксирован в 0:04.

«Предполагаемый злоумышленник задержан и в настоящее время находится в отделе полиции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося», - уточнили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Первоначально о нескольких пожарах сообщили пользователи соцсетей, они опубликовали в городском сообществе во «ВКонтакте» фото и видео с мест происшествий.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Коронавирус повредил сознание?

Гость||

Он болен. У него депрессняк!

Гость||

Болен,потерял сознание? Так бейся своей башкой о фонарный столб! Другие-то причем?

Гость||

Гость писал(a):

Болен,потерял сознание? Так бейся своей башкой о фонарный столб! Другие-то причем?
Любишь жить в говне и разворотил весь газон? Так бери свой таз к себе домой, другие-то тут причем?

Гость||

Люди!Берегите себя и своих близких.Относитесь друг к другу так,как если бы вы хотели,что бы относились к Вам.И будет Вам счастье.

Гость||

Сжигать это тоже не выход. Могли бы скинуться, купить пару машин щебня и замостить эту грязь что на фото. А в результате все по своим норам, машины в кустах и в грязи.

Гость||

Машины жечь нельзя, это преступление, чужое имущество, но это имущество не должно находиться в общих дворах, поэтому свою машину надо хранить или у себя в квартире или на платных стоянках

Гость||

Всё от недопонимания ситуации происходящего.От недоговорок,оговорок,не верной трактовки событий.Каждый со своей колокольни "суд" вершит.По своему.О справедливости и речи нет.Она у каждого соя.

Гость||

Так парковать машины конечно нельзя, это скотство. Но и жечь нельзя. Проблему надо решать на городском уровне.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в Арбекове в ночь с 3 на 4 июня.
Ну что за стыд и срам с утра? Записывайте: "в АрбековО"

Гость||

Гость писал(a):

Могли бы скинуться, купить пару машин щебня и замостить эту грязь что на фото.
Могли бы изначально подумать где хранить автомобиль. Нет места - нет машины. Не надо заставлять двор машинами. Особенно под окнами и на траве.

Гость||

Гость писал(a):

Так парковать машины конечно нельзя, это скотство. Но и жечь нельзя. Проблему надо решать на городском уровне.
На городском уровне создаются платные парковки и это абсолютно правильно. Двор - это не городская территория в большинстве случаев а земельный участок в общей долевой собственности собственников многоквартиного дома. Скотство - это когда ты знаешь где живёшь но всё равно покупаешь машину и бросаешь её где ногу свело.

Имя: Гость
Комментарий:

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