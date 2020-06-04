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Происшествия

Пензенцы сообщили о ночных поджогах автомобилей в Арбекове

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Пользователи соцсетей сообщили о серии пожаров, произошедших в ночь с 3 на 4 июня в микрорайоне Арбеково. В районе торгового центра «Онежский» на проспекте Строителей пострадали несколько автомобилей.

Первое сообщение о возгорании машины (на проспекте Строителей, 4) опубликовали в городском сообществе во «ВКонтакте» в 22:24. Спустя 15 минут в группе появилось видео, на котором запечатлено пылающее транспортное средство.

«Онежская, 19, тушат машину. Респект парням», - отметил работу пожарных один из интернет-пользователей.

Наутро выяснилось, что по этому адресу сгорел ВАЗ-2110 - фотографию обугленного кузова выложил один из местных жителей.

На проспекте Строителей, 8, пострадал еще один автомобиль - ВАЗ-2115.

«Было вскрытие передних водительской и пассажирской двери», - уточнил очевидец.

По мнению горожан, причиной пожаров стал поджог. Официальных комментариев от ГУ МЧС России по Пензенской области пока не поступало.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото и видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Почему тушат водой?

Гость||

Гость писал(a):

Почему тушат водой?
Бензин кончился.

Гость||

Долго, долго крокодил

Море синее тушил

Пирогами, и блинами,

И сушёными грибами.

Прибегали два курчонка,

Поливали из бочонка.

Приплывали два ерша,

Поливали из ковша.

Прибегали лягушата,

Поливали из ушата.

Тушат, тушат — не потушат,

Заливают — не зальют.

Гость||

Поджигателей за яйца подвесить на ближайшем дереве, чтобы каждый проходящий мимо мог в рожу плюнуть.

Гость||

Санитары улиц, Молодцы!имеешь авто ставь на стоянке или гараже.

Гость||

На всех фото, горелыши стоят на газоне.

Не доходило через голову, сейчас дойдёт через кошелек

Гость||

Это штрафы за парковку на газоне. Быдло приучают к порядку. Культуру закладывают. Молодцы.

Гость||

А оправдывающих провокаторов сдать полиции, пусть разбирается, может сами поджигатели и строчат такие оправдания.

Гость||

Кому-то понадобилась наполняемость платных парковок ? Такое же решение как с расселением и землёй

Гость||

А тебя в поликлинику на опыты сдать?

Гость||

вы тут дураки чтоль все собрались?оправдываете поджоги!!!??вы че?!!люди,аУ!!давайте все оправдывать тогда,убил-оправдание,поджег-тоже!!Это преступление!!!!!!!и оно должно быть наказуемо!!какая разница как они стояли и где,все мы люди!!Желаю поскорей найти преступников и пускай ответят по закону за свои деяния!

Гость||

Гость писал(a):

вы тут дураки чтоль все собрались?
да, достали ваши умные расклады

Имя: Гость
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