Пензенцы сообщили о ночных поджогах автомобилей в Арбекове

04.06.2020 | 08:13

Пользователи соцсетей сообщили о серии пожаров, произошедших в ночь с 3 на 4 июня в микрорайоне Арбеково. В районе торгового центра «Онежский» на проспекте Строителей пострадали несколько автомобилей.

Первое сообщение о возгорании машины (на проспекте Строителей, 4) опубликовали в городском сообществе во «ВКонтакте» в 22:24. Спустя 15 минут в группе появилось видео, на котором запечатлено пылающее транспортное средство.

«Онежская, 19, тушат машину. Респект парням», - отметил работу пожарных один из интернет-пользователей.

Наутро выяснилось, что по этому адресу сгорел ВАЗ-2110 - фотографию обугленного кузова выложил один из местных жителей.

На проспекте Строителей, 8, пострадал еще один автомобиль - ВАЗ-2115.

«Было вскрытие передних водительской и пассажирской двери», - уточнил очевидец.

По мнению горожан, причиной пожаров стал поджог. Официальных комментариев от ГУ МЧС России по Пензенской области пока не поступало.