Названа предварительная причина смертельного пожара в Мокшане

23.05.2020 | 17:45

Следователи устанавливают причины смертельного пожара, произошедшего в Мокшане в ночь на субботу, 23 мая.

ЧП произошло в доме на улице Победы: загорелась квартира на третьем этаже. Соседям удалось вытащить ее хозяина 1946 года рождения, однако признаков жизни он уже не подавал.

При первоначальном осмотре на теле мужчины каких-либо повреждений не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По предварительным данным, причиной смертельного пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

«Выясняются обстоятельства, при которых произошло возгорание. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.