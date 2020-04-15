В Шемышейке пожар унес жизнь молодого мужчины

15.04.2020 | 09:29

Во вторник, 14 апреля, в Пензенской области произошел очередной смертельный пожар.

В рабочем поселке Шемышейка, на улице Набережной, загорелся деревянный дом, обшитый и крытый железом. Сигнал об этом поступил на пульт дежурного МЧ в 16:20.

На борьбу с огнем выехали 6 человек личного состава на двух спецавтомобилях. Здание выгорело внутри на площади 35 квадратных метров. Погиб мужчина 1986 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Пензенской области.

За последние дни при пожарах погибло уже несколько человек. 13 апреля в селе Серго-Поливаново Вадинского района огонь унес жизнь 52-летнего мужчины. Его пожилой отец избежал смерти - в момент возгорания он находился в гостях у родственников-односельчан.

Также в Вадинском районе, в селе Коповка, в ночь с 12 на 13 апреля при пожаре погибли два человека - мужчина и женщина 1964 года рождения.

Спасатели напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности. «В период нахождения дома не теряйте бдительности, будьте внимательны и осторожны. В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 с мобильного телефона», - обращаются они к жителям Пензенской области.