В Вадинском районе сельчанин спасся от огня, его сын погиб

В Вадинском районе случилась трагедия: погиб 52-летний мужчина. Смертельный пожар произошел в понедельник, 13 апреля.
Сигнал о возгорании дома на Набережной улице в селе Серго-Поливаново поступил в подразделение МЧС около 17:00. После ликвидации огня в комнате было обнаружено тело мужчины. Он жил вместе с отцом, но пенсионера в момент пожара дома не было - он находился в том же селе у родственников.
При первоначальном осмотре на погибшем каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
По предварительным данным, очаг возгорания находился в месте расположения печи. Следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего пожара и гибели мужчины.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Другие новости региона.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.
Как спасся? Предвидел пожар? Может не "спасся", а "избежал"? Заголовки у вас, конечно..