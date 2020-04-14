Происшествия

В Вадинском районе сельчанин спасся от огня, его сын погиб

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В Вадинском районе случилась трагедия: погиб 52-летний мужчина. Смертельный пожар произошел в понедельник, 13 апреля.

Сигнал о возгорании дома на Набережной улице в селе Серго-Поливаново поступил в подразделение МЧС около 17:00. После ликвидации огня в комнате было обнаружено тело мужчины. Он жил вместе с отцом, но пенсионера в момент пожара дома не было - он находился в том же селе у родственников.

При первоначальном осмотре на погибшем каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По предварительным данным, очаг возгорания находился в месте расположения печи. Следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего пожара и гибели мужчины.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

Как спасся? Предвидел пожар? Может не "спасся", а "избежал"? Заголовки у вас, конечно..

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