31.03.2020 | 09:03

В понедельник, 30 марта, в Бессоновском районе Пензенской области вспыхнул пожар. Сигнал о возгорании в селе Грабово поступил в региональное ГУ МЧС в 17:20.

«Работали 9 человек и 4 единицы спецтехники», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате пожара были повреждены строения на двух улицах. Так, огонь полностью уничтожил баню на Красноармейской (площадь 24 кв. м). Кроме того, обгорела наружная стена срубового дома на Почтовой (на площади 70 кв. м).

«Пострадавших нет», - резюмировали в ГУ МЧС.

Один из очевидцев опубликовал фотографии с места ЧП в сообществе «Подслушано|Бессоновка» в соцсети «ВКонтакте».

«Это страсть был пожар», - поделилась участница группы.

Другой интернет-пользователь предположил, что пожар мог начаться из-за сжигания мусора. Однако официальной информации о причине возгорания пока не поступало. По факту случившегося будет проведена проверка.

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