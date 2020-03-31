Сетевое издание|18+|Вторник|31 мар 2020|10:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  87.72  |  $  79.71

Происшествия | В Грабове сгорела баня и пострадал ближайший дом

31.03.2020|09:03
Печать

В понедельник, 30 марта, в Бессоновском районе Пензенской области вспыхнул пожар. Сигнал о возгорании в селе Грабово поступил в региональное ГУ МЧС в 17:20.

«Работали 9 человек и 4 единицы спецтехники», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате пожара были повреждены строения на двух улицах. Так, огонь полностью уничтожил баню на Красноармейской (площадь 24 кв. м). Кроме того, обгорела наружная стена срубового дома на Почтовой (на площади 70 кв. м).

«Пострадавших нет», - резюмировали в ГУ МЧС.

Один из очевидцев опубликовал фотографии с места ЧП в сообществе «Подслушано|Бессоновка» в соцсети «ВКонтакте».

«Это страсть был пожар», - поделилась участница группы.

Другой интернет-пользователь предположил, что пожар мог начаться из-за сжигания мусора. Однако официальной информации о причине возгорания пока не поступало. По факту случившегося будет проведена проверка.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото Насти Балаковой, vk.com/podslushano_bessonovka
0
0
0
0
 
Гость|31.03.2020 10:18|

То в ЛунинЕ, то в ГрабовЕ...

Гость|31.03.2020 10:41|

А еще в ЗеметчинЕ...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте