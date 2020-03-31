31.03.2020 | 15:32

Четыре человека получили травмы в результате аварии на улице Аустрина в Пензе. На широкой проезжей части не смогли разойтись легковые Nissan и Renault. Первой иномаркой управлял мужчина 1948 года рождения, за рулем второй находился 20-летний молодой человек. После лобового столкновения французский автомобиль уткнулся в бетонную мачту освещения.

«Женщина 1949 года рождения, а также трое пассажиров автомобиля Renault Logan - мужчина 1987 года, женщины 1983 и 1990 года рождения - получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены», - сообщила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД РФ по г. Пензе Юлия Филатова.

Эксперты разбираются, что стало причиной дорожного происшествия и кто виновен в инциденте.

«Уважаемые водители, Госавтоинспекция в очередной раз напоминает вам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными при проезде перекрестков, выполнять сигналы светофорных объектов, предписания дорожных знаков и разметки. Кроме того, во избежание аварийных ситуаций необходимо соблюдать скоростной режим», - предупредила Юлия Филатова.

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