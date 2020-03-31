Сетевое издание|18+|Вторник|31 мар 2020|19:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  87.41  |  $  79.41

Происшествия | Легковушка врезалась в столб после столкновения машин на Аустрина

31.03.2020|15:32
Печать

Четыре человека получили травмы в результате аварии на улице Аустрина в Пензе. На широкой проезжей части не смогли разойтись легковые Nissan и Renault. Первой иномаркой управлял мужчина 1948 года рождения, за рулем второй находился 20-летний молодой человек. После лобового столкновения французский автомобиль уткнулся в бетонную мачту освещения.

«Женщина 1949 года рождения, а также трое пассажиров автомобиля Renault Logan - мужчина 1987 года, женщины 1983 и 1990 года рождения - получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены», - сообщила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД РФ по г. Пензе Юлия Филатова.

Эксперты разбираются, что стало причиной дорожного происшествия и кто виновен в инциденте.

«Уважаемые водители, Госавтоинспекция в очередной раз напоминает вам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными при проезде перекрестков, выполнять сигналы светофорных объектов, предписания дорожных знаков и разметки. Кроме того, во избежание аварийных ситуаций необходимо соблюдать скоростной режим», - предупредила Юлия Филатова.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте