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Происшествия | При пожаре в Кузнецком районе погибла женщина

26.03.2020|09:14
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Вечером в среду, 25 марта, в Пензенской области произошел пожар. Сигнал о возгорании в селе Явлейка Кузнецкого района поступил на пульт дежурного в 19:58.

На место ЧП выехали 10 сотрудников регионального ГУ МЧС на трех единицах спецтехники. Оказалось, пламя охватило деревянный дом площадью 56 кв. м. В результате строение полностью выгорело.

«Погибла хозяйка - женщина 1939 года рождения», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

По факту случившегося проводится проверка.

В ночь на 25 марта пожар, произошедший в Нижнем Ломове, унес семь жизней. Погибли три девочки (две 2012 и одна 2008 года рождения), две женщины (1982 и 1985 года рождения) и двое мужчин (1982 и 1983 года рождения). Власти региона пообещали оказать родственникам жертв необходимую помощь.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|26.03.2020 10:03|

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