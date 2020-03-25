25.03.2020 | 12:51

Семьям семерых человек, погибших при пожаре в Нижнем Ломове ночью в среду, 25 марта, будет оказана вся необходимая помощь: материальная, организационная и психологическая.

Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем Telegram-канале.

«В том числе помощь помимо предусмотренных региональным законодательством мер поддержки - дополнительно по решению губернатора», - написала она.

Трагедия, случившаяся в частном одноэтажном срубовом доме общей площадью 100 кв. м, унесла жизни трех девочек (две 2012 и одна 2008 года рождения), двух женщин (1982 и 1985 года рождения) и двоих мужчин (1982 и 1983 года рождения).

При первоначальном осмотре на телах погибших не обнаружили каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия. Тем не менее официальные выводы будут сделаны только по итогам судебно-медицинских экспертиз. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Нижнеломовская межрайонная прокуратура организовала проверку, в том числе на предмет оценки деятельности органов системы профилактики по работе с погибшими семьями.

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