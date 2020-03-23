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Происшествия | У Новозападного кладбища легковушка вылетела в кювет

23.03.2020|16:16
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Смешанные, но яркие эмоции испытали девушки, которые вылетели с дороги в кювет возле Новозападного кладбища. Им повезло: они не задели встречный поток и смогли избежать удара о сосны. Потому страх вместе с радостью.

«Ехали в потоке за всеми, размотало - и улетели. Гололед и яма, все вместе. Не заметили яму, за потоком машин не видно», - рассказали горожанки.

Дорога у Новозападного кладбища в 2020 году приобрела недобрую славу. В конце февраля на ней из-за глубокой, скрытой в луже ямы пробили по два колеса сразу около 15 машин. Некоторые водители остались ждать сотрудников ГИБДД, чтобы заставить власти привести проезжую часть в порядок.

«Все-таки мы какие-то налоги платим. А у нас такие дырки на дорогах!» - возмутилась женщина.

«Края, получается, острые», - заключили мужчины.

Ту яму заделали, но остались меньшего размера, тем не менее опасные, особенно в гололед.

Девушки не стали вызывать ГИБДД, чтобы потом пойти в суд. Как оказалось, не зря - доказать плохие дорожные условия было бы трудно: проехал пескотряс, который превратил гололед в слякоть.

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Гость|23.03.2020 19:05|

penzainform.ru писал(a):

проехал пескотряс, который превратил гололед в слякоть.
Перлы нашего городка.

Гость|23.03.2020 19:10|

penzainform.ru писал(a):

доказать плохие дорожные условия было бы трудно
Тоесть вся статья про то, что дорога там г*вно, а доказть трудно?

Гость|23.03.2020 19:24|

Про то,что гусь(власть)свинье (народу)-не товарищ.

Гость|23.03.2020 19:26|

Гость писал(a):

Тоесть вся статья про то, что дорога там г*вно, а доказть трудно?
Дорога нормальная, никто не улетел, только вот эти. На тебя похожие.

Имя: Гость
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