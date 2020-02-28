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Общество | Напротив Новозападного кладбища около 15 автомобилей пробили шины

28.02.2020|17:18
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Об острые края скрытой в луже ямы напротив Новозападного кладбища получили повреждения около 15 автомобилей.

«Тут ситуация такая, никуда не увернешься: там машины едут, тут на обочину не съедешь. Без вариантов, некуда ехать. Вот остановилась, смотрю: у меня заднее колесо спущено», - рассказала женщина.

«Два колеса полностью спущены, пробиты покрышки, скорее всего, потому что грязь, не видно. Ехал около 25-30 километров - яма. Не знаю, какая она в луже», - отметил водитель.

Некоторые не дождались вызванного наряда ГИБДД и уехали: кто-то на запасных колесах, кто-то на спущенных покрышках - до ближайшей станции технического обслуживания. Семь автомобилистов решили судиться - им нужно было зафиксировать факт ДТП.

«Так оставлять не собираюсь. Все-таки мы какие-то налоги платим, а у нас такие дырки на дорогах», - возмутилась горожанка.

«Края, получается, острые. Тут уже ремонтировали, только без толку», - заключили мужчины.

Щебенка из ям быстро вылетает. А заплатки там укладывали в декабре, только автомобилисты были от них не в восторге. Вместо выбоин появились выступы, на которых машины трясло. Выбивать новый асфальт начало уже через месяц. Теперь вся дорога в опасных ловушках.

Пока сотрудники ГИБДД оформляли документы одним водителям, на обочине останавливались следующие.

«Ямы там, на дороге», - констатировал молодой человек.

Ситуация усугублялась тем, что почти у всех попавших в яму оказались повреждены по два колеса сразу, а запасное - лишь одно. Выбор небольшой: или кого-то из знакомых просить привезти дополнительное, или ехать на спущенном до станции шиномонтажа, при этом еще больше уродуя покрышку и диск.

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Гость|28.02.2020 18:43|

Ничаго, джамшуты готовы укладывать асфальт и осваивать бабло.

Гость|28.02.2020 18:46|

Хорошего вечера быдло автомобилисты.

Гость|28.02.2020 18:47|

Не спрашиваю про качественное дорожное покрытие.

Вопрос: КОГДА ЗАКОНЧАТ ВОРОВАТЬ?

Имя: Гость
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