19.03.2020 | 13:35

Полиция продолжает поиски 67-летней жительницы Сердобска Светланы Яковлевны Носовой. Она ушла из дома на улице Саратовской 27 февраля 2020 года. До сих пор место ее нахождения остается неизвестным.

Пропавшей женщине на вид 60 лет, она имеет рост 160-165 см, худое телосложение, темные волосы средней длины, карие глаза. На ней были черное болоньевое пальто длиной чуть ниже колен и темные сапоги. Волосы на затылке собраны в пучок.

«Если у вас есть информация о возможном местонахождении разыскиваемой, сообщите ее по телефонам ОМВД России по Сердобскому району: 8-(84167)-5-04-07, 8-(84167)-2-18-05, 8-(84167)-2-00-82», - обращаются к жителям региона сотрудники полиции.

Также продолжаются поиски 19-летней Елены Дмитриевой, проживающей на Бекешской улице в Пензе. 10 марта она ушла из дома в неизвестном направлении.

У Елены Дмитриевой рост 168 см, среднее телосложение, темно-русые волосы ниже плеч. Девушка была одета в серое полупальто без капюшона, темные джинсы, на ногах - черные ботинки.

Всех, кто знает что-либо о судьбе молодой пензячки, просят позвонить по телефонам УМВД России по городу Пензе: 8(8412) 49-01-44, 598-052 или 02.

В поисках пенсионерки и девушки участвуют волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт». Им можно сообщить информацию по телефону 8(800)-700-54-52.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.