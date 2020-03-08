08.03.2020 | 12:43

В Сердобске волонтеры и родственники разыскивают 67-летнюю пенсионерку Светлану Яковлевну Носову. О ее местонахождении ничего не известно с 27 февраля.

Сообщение о пропаже сердобчанки появилось в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в воскресенье, 8 марта.

Рост женщины 165 сантиметров, телосложение худощавое. У нее темные волосы и карие глаза. В день исчезновения на горожанке были черное болоньевое пальто, темные резиновые сапоги.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о Светлане Носовой, просят позвонить по телефонам 112 или 8(800)-700-54-52.

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