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Происшествия | Возможной причиной пожара в Богословке названа неисправность проводки

18.03.2020|17:12
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И без того длинные весенние каникулы могли еще увеличиться на неопределенное время у учащихся богословской средней школы, если бы ночное возгорание не заметила местная бригада добровольной пожарной дружины. Она первой прибыла к зданию учебного заведения.

Однако отсутствие средств дымогазозащиты не позволило самостоятельно добраться к очагу. Следом за работу взялись профессионалы, которые в кратчайшие сроки справились с огнем.

«Пожар произошел в кабинете технологии, в кладовой для хранения инструментов. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Никто не пострадал. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по пензенской области Анна Шупилова.

Следственной группе предстоит выяснить, что могло вспыхнуть в пустующей школе в 2 часа ночи. В качестве одной из версий рассматривается неисправность электропроводки.

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