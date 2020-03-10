10.03.2020 | 11:43

Утром во вторник, 10 марта, пожар, случившийся в селе Бессоновка, уничтожил два дома, надворные постройки и баню.

Сообщение о ЧП спасатели получили в 5:15. Горели строения на Набережной улице. На борьбу с огнем выехали 14 человек на пяти спецмашинах.

«По прибытии подразделений было установлено, что наблюдается открытое горение. Подъезда к домам нет. Пожарные протянули магистральную линию по пешеходному деревянному мостику через реку и приступили к тушению», - рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

В итоге сгорели два срубовых дома площадью 50 и 70 квадратных метров, кирпичные, частично деревянные надворные постройки площадью 30 квадратных метров и баня - 15 квадратных метров.

В ЧП никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причину и обстоятельства случившегося.

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