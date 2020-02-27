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Происшествия | Следователи опубликовали фото с места смертельного пожара в Наровчате

27.02.2020|17:14
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В Наровчате организовали доследственную проверку по факту смерти 70-летнего местного жителя.

Поздним вечером в среду, 26 февраля, в его срубовом доме на улице Комсомольской случился пожар. После того как огонь потушили, в кухне нашли тело пенсионера.

«При первоначальном осмотре на погибшем каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Причина пожара будет установлена в ходе проведения проверки», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Следователи устанавливают все обстоятельства ЧП и гибели мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость|27.02.2020 20:44|

ну и нафига они выкладывают эти ужасы??? сами бы и смотрели!

Гость|27.02.2020 20:58|

Извращенцы смакуют, а потом говорят откуда у детей жестокость! Меру надо знать во всем... человек же погиб!!!

Имя: Гость
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