27.02.2020 | 17:14

В Наровчате организовали доследственную проверку по факту смерти 70-летнего местного жителя.

Поздним вечером в среду, 26 февраля, в его срубовом доме на улице Комсомольской случился пожар. После того как огонь потушили, в кухне нашли тело пенсионера.

«При первоначальном осмотре на погибшем каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Причина пожара будет установлена в ходе проведения проверки», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Следователи устанавливают все обстоятельства ЧП и гибели мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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