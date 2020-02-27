В Наровчате организовали доследственную проверку по факту смерти 70-летнего местного жителя.
Поздним вечером в среду, 26 февраля, в его срубовом доме на улице Комсомольской случился пожар. После того как огонь потушили, в кухне нашли тело пенсионера.
«При первоначальном осмотре на погибшем каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Причина пожара будет установлена в ходе проведения проверки», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Следователи устанавливают все обстоятельства ЧП и гибели мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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ну и нафига они выкладывают эти ужасы??? сами бы и смотрели!