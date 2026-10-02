Заблудившимся в лесу мужчинам потребовалась помощь спасателей

В четверг, 1 октября, пензенские спасатели пришли на помощь двоим мужчинам, которые заблудились в лесу.

Сигнал о ЧП поступил в службу 112 в 16:55. Люди не могли самостоятельно выбраться из массива Ахунского лесничества, вблизи СНТ «Березка».

«Подразделения оперативно прибыли в СНТ. В результате поисковых мероприятий мужчины были найдены», - рассказали в областном пожарно-спасательном центре.

15 сентября специалисты помогли молодому грибнику, который заблудился в районе Ахунско-Ленинского лесничества.

Они установили телефонную связь с потерявшимся и определили его местонахождение. Подавая звуковой сигнал, грибник сам вышел к спасателям на звук.