Заблудившимся в лесу мужчинам потребовалась помощь спасателей

Происшествия

Заблудившимся в лесу мужчинам потребовалась помощь спасателей
Печать
Max

В четверг, 1 октября, пензенские спасатели пришли на помощь двоим мужчинам, которые заблудились в лесу.

Сигнал о ЧП поступил в службу 112 в 16:55. Люди не могли самостоятельно выбраться из массива Ахунского лесничества, вблизи СНТ «Березка».

«Подразделения оперативно прибыли в СНТ. В результате поисковых мероприятий мужчины были найдены», - рассказали в областном пожарно-спасательном центре.

15 сентября специалисты помогли молодому грибнику, который заблудился в районе Ахунско-Ленинского лесничества.

Они установили телефонную связь с потерявшимся и определили его местонахождение. Подавая звуковой сигнал, грибник сам вышел к спасателям на звук.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
спасатель лес поиск
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!