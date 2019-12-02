02.12.2019 | 13:24

В воскресенье, 1 декабря, на проспекте Победы в Пензе произошла авария с участием пешехода. Сообщение о ней появилось в социальной сети «ВКонтакте» в тот же вечер, спустя несколько минут после случившегося.

«Остановка «Океан», ВАЗ-2114 сбил мужчину. Время 17:00», - написал очевидец ДТП.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области уточнили: предварительно установлено, что за рулем автомобиля был 18-летний молодой человек. Пострадавшему 30 лет.

«В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», - пояснили в отделении пропаганды.

26 ноября на улице Луначарского 18-летний водитель машины той же марки допустил наезд на 77-летнюю женщину. Пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.