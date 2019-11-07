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Происшествия | На перекрестке Свердлова и Куйбышева произошла авария с «Яндекс.Такси»

07.11.2019|08:16
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Вечером в среду, 6 ноября, в центре Пензы произошла авария с участием автомобиля с символикой «Яндекс.Такси».

Фотографии с места ДТП опубликовали в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте». По словам автора снимков, они сделаны на перекрестке улиц Свердлова и Куйбышева в 20:55.

Участниками столкновения стали два легковых автомобиля. Оба получили серьезные механические повреждения.

К месту ДТП прибыла машина скорой помощи. Кто пострадал в результате аварии, пока не сообщается.

Пересечение улиц Свердлова и Куйбышева – одно из наиболее аварийных мест в городе. По утверждению горожан, аварии происходят здесь ежедневно.

«Хорошо, что чиновники отчитываются, что работают над снижением мест ДТП, особенно на этом перекрестке. Тут каждый день по два ДТП и не мелкие», - констатировал один из интернет-пользователей.

Источник — Фото vk.com/sova_penza
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Гость|07.11.2019 09:10|

Разрешить машинам которые едут по по ул. Свердлова только поворот направо на этом перекрёстке и вся аварийность пропадёт

Гость|07.11.2019 09:10|

Как? Опять?

Гость|07.11.2019 09:16|

Гость писал(a):

олько поворот направо на этом перекрёстке
обоснуй.

А если только налево, то и вообще машин не будет.

Гость|07.11.2019 09:30|

Налево , это ты пешком ходи

Имя: Гость
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