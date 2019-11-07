07.11.2019 | 08:16

Вечером в среду, 6 ноября, в центре Пензы произошла авария с участием автомобиля с символикой «Яндекс.Такси».

Фотографии с места ДТП опубликовали в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте». По словам автора снимков, они сделаны на перекрестке улиц Свердлова и Куйбышева в 20:55.

Участниками столкновения стали два легковых автомобиля. Оба получили серьезные механические повреждения.

К месту ДТП прибыла машина скорой помощи. Кто пострадал в результате аварии, пока не сообщается.

Пересечение улиц Свердлова и Куйбышева – одно из наиболее аварийных мест в городе. По утверждению горожан, аварии происходят здесь ежедневно.

«Хорошо, что чиновники отчитываются, что работают над снижением мест ДТП, особенно на этом перекрестке. Тут каждый день по два ДТП и не мелкие», - констатировал один из интернет-пользователей.