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Происшествия | В ДТП с «Яндекс.Такси» на Южной Поляне пострадали три человека

29.10.2019|10:37
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В отделении пропаганды регионального УГИБДД прокомментировали серьезное ДТП, которое случилось утром во вторник, 29 октября, в микрорайоне Южная Поляна.

По предварительным данным, около 6:00 напротив дома № 95 на улице Калинина столкнулись автомобили Иж, которым управлял 59-мужчина, и Ravon Nexia с символикой «Яндекс.Такси», за рулем находился 25-летний водитель.

В аварии получили травмы водитель отечественного автомобиля и два пассажира таксомотора. Они были доставлены в больницу.

«По факту ДТП проводится проверка», - добавили в отделении пропаганды.

Источник — фото, видео vk.com/protaxipenza
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Гость|29.10.2019 11:03|

данный "комментарий" полностью отражает "работу" ГИБДД в Пензе.

Ее просто НЕТ !!! Этой работы!

Имя: Гость
Комментарий:

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