29.10.2019 | 10:37

В отделении пропаганды регионального УГИБДД прокомментировали серьезное ДТП, которое случилось утром во вторник, 29 октября, в микрорайоне Южная Поляна.

По предварительным данным, около 6:00 напротив дома № 95 на улице Калинина столкнулись автомобили Иж, которым управлял 59-мужчина, и Ravon Nexia с символикой «Яндекс.Такси», за рулем находился 25-летний водитель.

В аварии получили травмы водитель отечественного автомобиля и два пассажира таксомотора. Они были доставлены в больницу.

«По факту ДТП проводится проверка», - добавили в отделении пропаганды.