19.11.2019 | 09:19

Авария с участием общественного транспорта произошла на улице Байдукова в Пензе утром во вторник, 19 ноября.

Фотографию, на которой запечатлены последствия случившегося, опубликовал очевидец в одном из пензенских сообществ в соцсети «ВКонтакте».

На снимке виден автобус малой вместимости Citroen, который стоит на проезжей части у радиозавода. У него деформирована передняя часть кузова: разбиты правая фара и бампер, повреждена пассажирская дверь. Табличку с номером маршрута, по которому ехала маршрутка, не видно.

Информации о том, с чем столкнулся Citroen, нет. Также пока неизвестно, пострадали ли в результате аварии люди.

ДТП с участием маршруток для Пензы нередки. Так, 22 октября автобусы малой и большой вместимости столкнулись на улице Кирова. 20 сентября микроавтобус, следовавший по маршруту № 10, и иномарка не смогли разъехаться на улице 8 Марта.