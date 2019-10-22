22.10.2019 | 09:05

Авария с участием общественного транспорта произошла в центре Пензы утром во вторник, 22 октября.

Фотография с места ДТП размещена в одной из пензенский групп в соцсети «ВКонтакте». На снимке видно, что в автобус № 70 въехала маршрутка.

«Остановка «Библиотека им. Лермонтова». Время 7:40», - уточнил очевидец.

Привела ли авария к образованию автомобильного затора, не сообщается. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 9:00, движение на данном участке не затруднено.

Также пока не известно, имеются ли пострадавшие.

Проверку по факту случившегося проведут сотрудники ГИБДД.

Полторы недели назад похожая авария произошла на близлежащем участке улицы Кирова. В районе остановки «Детская библиотека» столкнулись автобус, следовавший по маршруту № 70, и автомобиль Audi.