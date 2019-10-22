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Происшествия | На улице Кирова в Пензе столкнулись автобус и маршрутка

22.10.2019|09:05
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Авария с участием общественного транспорта произошла в центре Пензы утром во вторник, 22 октября.

Фотография с места ДТП размещена в одной из пензенский групп в соцсети «ВКонтакте». На снимке видно, что в автобус № 70 въехала маршрутка.

«Остановка «Библиотека им. Лермонтова». Время 7:40», - уточнил очевидец.

Привела ли авария к образованию автомобильного затора, не сообщается. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 9:00, движение на данном участке не затруднено.

Также пока не известно, имеются ли пострадавшие.

Проверку по факту случившегося проведут сотрудники ГИБДД.

Полторы недели назад похожая авария произошла на близлежащем участке улицы Кирова. В районе остановки «Детская библиотека» столкнулись автобус, следовавший по маршруту № 70, и автомобиль Audi.

Источник — Фото vk.com/sova_penza
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Гость|22.10.2019 09:13|

опять воруем новости из ВК ?

Свое то хоть когда нибудь будет?

Гость|22.10.2019 09:47|

Шумахеры, твою медь... Наверно на строительство смотровой площадки у Первопоселенца водятлы смотрели, а не на дорогу. Что туда смотреть: смотровую не строят. Подрядчики на объекте бывают исключительно перед приездом губернатора

Гость|22.10.2019 09:48|

Гостю 09:13 Мил человек,если ты не в курсе У Пензаинформа в ВК.так же страничка есть,так .что о плагиате ты зря.

Гость|22.10.2019 10:03|

Защитничег... Присмотрись к фото - там логотип группы "в сове". От туда и спёрли и фотку и новость.

Гость|22.10.2019 10:05|

Пхехехе, схватка Сцилы с Харибдой

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