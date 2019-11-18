18.11.2019 | 12:33

В понедельник, 18 ноября, около полудня в областном центре автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе.

Фото с места происшествия в редакцию ИА «ПензаИнформ» прислал очевидец его последствий. Судя по снимкам, ДТП случилось на пересечении улиц Минской и Ульяновской.

На одном из кадров запечатлен автомобиль с буквой «У» на капоте и лежащая рядом с ним женщина. На другом хорошо виден логотип известной пензенской автошколы. Также рядом, прямо на проезжей части, стоит Nissan.

«ТЦ «Зима», сбили женщину. Время 12:05», - написал автор фото. «Пешеход жив», - говорится в другом сообщении.

«Учебный автомобиль просто остановился. Курсантка была в шоке», - объяснил очевидец.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД по Пензенской области сообщили, что информации о ДТП пока не поступало.