В понедельник, 18 ноября, около полудня в областном центре автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе.
Фото с места происшествия в редакцию ИА «ПензаИнформ» прислал очевидец его последствий. Судя по снимкам, ДТП случилось на пересечении улиц Минской и Ульяновской.
На одном из кадров запечатлен автомобиль с буквой «У» на капоте и лежащая рядом с ним женщина. На другом хорошо виден логотип известной пензенской автошколы. Также рядом, прямо на проезжей части, стоит Nissan.
«ТЦ «Зима», сбили женщину. Время 12:05», - написал автор фото. «Пешеход жив», - говорится в другом сообщении.
«Учебный автомобиль просто остановился. Курсантка была в шоке», - объяснил очевидец.
В отделении пропаганды УГИБДД УМВД по Пензенской области сообщили, что информации о ДТП пока не поступало.
Красавэло