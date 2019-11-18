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Происшествия | В Арбекове водитель Nissan сбил женщину на пешеходном переходе

18.11.2019|12:33
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В понедельник, 18 ноября, около полудня в областном центре автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе.

Фото с места происшествия в редакцию ИА «ПензаИнформ» прислал очевидец его последствий. Судя по снимкам, ДТП случилось на пересечении улиц Минской и Ульяновской.

На одном из кадров запечатлен автомобиль с буквой «У» на капоте и лежащая рядом с ним женщина. На другом хорошо виден логотип известной пензенской автошколы. Также рядом, прямо на проезжей части, стоит Nissan.

«ТЦ «Зима», сбили женщину. Время 12:05», - написал автор фото. «Пешеход жив», - говорится в другом сообщении.

«Учебный автомобиль просто остановился. Курсантка была в шоке», - объяснил очевидец.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД по Пензенской области сообщили, что информации о ДТП пока не поступало.

Источник — фото Ивана Абрамова
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Гость|18.11.2019 12:42|

Красавэло

Гость|18.11.2019 12:50|

Машина Твиспо, интересно, скорее всего это инструктор сбил, т.к. ученика там не видно, а если ученик, значит инструктор сидит такой и только курит. А люди деньги выкидывают, чтоб их действительно учили

Гость|18.11.2019 12:50|

попал учитель(

Гость|18.11.2019 12:52|

что то фото странное, такое впечатление, что после наезда она шла и упала. Где машина и где она.

Гость|18.11.2019 12:54|

Пешеход просто упал между двумя авто, слаб оказался, нечего шляться

Гость|18.11.2019 12:55|

Написано ниссан сбил, значит У непричем

Гость|18.11.2019 13:15|

Что за упыри тут пишут (сама упала, шляется, красавело). Мозгов совсем нет? Посмотрел бы я на вас если бы вашу маму сбил автомобиль, а какие-то придурки такое писали.

Гость|18.11.2019 13:23|

Гость писал(a):

Что за упыри тут пишут (сама упала, шляется, красавело). Мозгов совсем нет? Посмотрел бы я на вас если бы вашу маму сбил автомобиль, а какие-то придурки такое писали
нашу маму ужо нэ сбить...помэрла она ужо.

Гость|18.11.2019 13:33|

Гость писал(a):

Написано ниссан сбил, значит У непричем
Ниссан Кашкай серебристый ,учебная не при чём.

Гость|18.11.2019 13:40|

Там еще машины стояли . Почему их не перечислили, что за дискриминация?

Имя: Гость
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