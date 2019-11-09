09.11.2019 | 13:17

Стали известны подробности аварии с участием двух грузовых автомобилей, которая произошла на окраине Пензы в субботу, 9 ноября. О них ИА «ПензаИнформ» рассказали в региональном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, в 10:00 на 647-м километре федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» столкнулись МАЗ-6303, которым управлял 24-летний мужчина, и МАЗ-6312 с 42-летним шофером за рулем.

Видео с места происшествия опубликовал очевидец в социальной сети «ВКонтакте».

«Теоретически, жертв нет, но в тяжелом состоянии должен быть», - предположил один из комментаторов.

Однако он ошибся. «В результате происшествия водитель автомобиля МАЗ-6303 получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды ведомства.