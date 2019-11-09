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Происшествия | Под Пензой столкнулись два грузовых автомобиля

09.11.2019|12:19
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Утром в субботу, 9 ноября, под Пензой на федеральной автодороге М5 «Урал» произошло ДТП с участием двух большегрузов.

Фото с места происшествия опубликовал очевидец в социальной сети «ВКонтакте». «За поворотом на Монтажный в сторону Самары пробка», - предупредил он.

Судя по снимкам, один МАЗ «догнал» другой. В итоге у фуры сильно смята задняя часть, а у груженного металлоломом автомобиля разрушена кабина.

На месте ДТП запечатлены реанимобиль и машина ГИБДД.

«Всю кабину почти снесло. Ужас просто», - пишет одна из участниц обсуждения. Другой комментатор сообщает, что водитель врезавшегося в фуру грузовика, по-видимому, жив.

Источник — фото Николая Тарасова, vk.com/sova_penza
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Гость|09.11.2019 12:48|

Только наоборот, камаз - фура, а маз - металловоз.

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