09.11.2019 | 12:19

Утром в субботу, 9 ноября, под Пензой на федеральной автодороге М5 «Урал» произошло ДТП с участием двух большегрузов.

Фото с места происшествия опубликовал очевидец в социальной сети «ВКонтакте». «За поворотом на Монтажный в сторону Самары пробка», - предупредил он.

Судя по снимкам, один МАЗ «догнал» другой. В итоге у фуры сильно смята задняя часть, а у груженного металлоломом автомобиля разрушена кабина.

На месте ДТП запечатлены реанимобиль и машина ГИБДД.

«Всю кабину почти снесло. Ужас просто», - пишет одна из участниц обсуждения. Другой комментатор сообщает, что водитель врезавшегося в фуру грузовика, по-видимому, жив.