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Происшествия | В Пензе расследуют обстоятельства гибели в огне 57-летней женщины

04.11.2019|13:58
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В Пензе проводят доследственную проверку по факту гибели человека при пожаре в садоводческом товариществе «Северная гора».

Трагедия произошла в воскресенье, 3 ноября. В 22:08 спасатели получили сообщение о возгорании в кирпичном доме. На борьбу с огнем отправились 12 человек на двух спецавтомобилях.

После ликвидации возгорания спасатели обнаружили труп женщины 1962 года рождения.

«При первоначальном осмотре на теле каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Следователям предстоит установить причины пожара и обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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