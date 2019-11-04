04.11.2019 | 13:58

В Пензе проводят доследственную проверку по факту гибели человека при пожаре в садоводческом товариществе «Северная гора».

Трагедия произошла в воскресенье, 3 ноября. В 22:08 спасатели получили сообщение о возгорании в кирпичном доме. На борьбу с огнем отправились 12 человек на двух спецавтомобилях.

После ликвидации возгорания спасатели обнаружили труп женщины 1962 года рождения.

«При первоначальном осмотре на теле каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Следователям предстоит установить причины пожара и обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.