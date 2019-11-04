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Происшествия | В Пензе при пожаре в дачном массиве погиб человек

04.11.2019|08:34
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Вечером в воскресенье, 3 ноября, при пожаре в садоводческом товариществе «Северная гора» погиб человек.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 22:08. На место ЧП прибыли 12 пожарных на двух спецавтомобилях.

Огонь уничтожил кровлю кирпичного дома площадью 40 квадратных метров и дощатый сарай - 20 квадратных метров.

«Обнаружен труп. Личность устанавливается», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В настоящее время специалисты определяют причины возгорания, приведшего к трагедии.

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