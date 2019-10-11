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Происшествия | На улице Кирова в Пензе столкнулись автобус и Audi

11.10.2019|09:16
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Утром в пятницу, 11 октября, движение в центре Пензы оказалось затруднено из-за аварии, случившейся на улице Кирова. В районе остановки «Детская библиотека» столкнулись автобус, следовавший по маршруту № 70, и автомобиль Audi.

Видеозапись с места аварии прислала в редакцию ИА «ПензаИнформ» читательница.

Автобус двигался в направлении улицы Карла Маркса. В результате аварии он перегородил правую полосу дороги, а иномарка – левую, и другим автомобилям пришлось объезжать место происшествия через двойную сплошную.

Судя по видео, транспортные средства получили незначительные повреждения. О пострадавших не сообщается.

За несколько часов до инцидента в Арбекове произошла авария с участием троллейбуса. На кольце на проспекте Строителей его догнала «Волга». В результате легковая машина была серьезно повреждена.

Источник — Видео @marineeesh_, instagram.com
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Гость|11.10.2019 10:14|

п...... на ауди

Гость|11.10.2019 10:43|

на автобусе скорее водитель по хамски лез

Гость|11.10.2019 10:59|

Автобусы главнее в Пензе другого вида транспорта. Они же заочно считают себя королями ул.Кирова: едут сразу по всем 4-м полосам движения одновременно, зачастую прихватывая и встречные полосы. ГАИшники просто руки опустили. Посмотрите, что творят на Центральном рынке. Там для них правила вообще не существуют. Правы те, у кого больше автобус!

Гость|11.10.2019 11:00|

всех, то объезжал черед двойную сплошную - лишить ВУ !

По ПДД должны стоять и ждать, пока приедет регулировщик!

Гость|11.10.2019 12:00|

Гость писал(a):

приедет
Совершенно верно!

Гость|11.10.2019 12:04|

Хлам пригнали из Перми.

Гость|11.10.2019 12:14|

Гость писал(a):

всех, то объезжал черед двойную сплошную - лишить ВУ !
читай коап, максимум штраф в данном случае, объезд препятствия с выездом на встречную полосу.

Но если бы они стояли, то тогда бы весь центр встал.

Поэтому им ничего не будет....

Гость|11.10.2019 12:46|

автобус решил, что он самый умный, и обруливал маршрутки, стоящие на остановке. Выжимал Ауди и задел ее.

Виноват автобусник-наглец!

Гость|11.10.2019 13:22|

Похожий зеленый 70-ый вчера утром выдавливал со второй полосы на ул. Гагарина. Хорошо третья полоса была пустая и было куда перестроиться. Сегодня Ауди повезло меньше.

Гость|11.10.2019 13:31|

Да там вечная ж опа. Не проехать не пройти. Карманы надо организовывать нормальные для общественного транспорта. И водятлам нужно тыкать чтобы заезжали именно в них

Имя: Гость
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