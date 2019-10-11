11.10.2019 | 09:16

Утром в пятницу, 11 октября, движение в центре Пензы оказалось затруднено из-за аварии, случившейся на улице Кирова. В районе остановки «Детская библиотека» столкнулись автобус, следовавший по маршруту № 70, и автомобиль Audi.

Видеозапись с места аварии прислала в редакцию ИА «ПензаИнформ» читательница.

Автобус двигался в направлении улицы Карла Маркса. В результате аварии он перегородил правую полосу дороги, а иномарка – левую, и другим автомобилям пришлось объезжать место происшествия через двойную сплошную.

Судя по видео, транспортные средства получили незначительные повреждения. О пострадавших не сообщается.

За несколько часов до инцидента в Арбекове произошла авария с участием троллейбуса. На кольце на проспекте Строителей его догнала «Волга». В результате легковая машина была серьезно повреждена.