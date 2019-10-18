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Происшествия | Пензенцы самостоятельно потушили пылающую машину скорой помощи

18.10.2019|09:58
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В четверг, 17 октября, в одной из пензенских групп в соцсети появилась видеозапись с места возгорания машины скорой помощи с госномером Н751ЕУ/58.

На кадрах запечатлено, как несколько мужчин сначала пытаются применить огнетушители, но потом решают пойти другим путем: подгоняют к пылающему автомобилю грузовой автомобиль с бетономешалкой, подсоединяют шланг и поливают «Газель» водой из миксера.

Сначала добровольный пожарный направляет струю на внешнюю часть горящей машины, а потом, открыв капот, проливает моторный отсек. В итоге пламя быстро переходит в клубы дыма, а затем исчезают и они.

«Мужики потушили скорую. Респект!» - написал автор видео.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, вызов на тушение автомобиля скорой помощи пожарным не поступал.

Источник — видео vk.com/penza
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Гость|18.10.2019 10:14|

Все таки есть еще ЛЮДИ в Пензе.

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