11.10.2019 | 08:19

Авария с участием общественного транспорта случилась в микрорайоне Арбеково в Пензе утром в пятницу, 11 октября.

Фотография с места происшествия появилась в одной из пензенских групп в соцсети «Вконтакте». По словам очевидца, снимок сделан в 7:35.

Инцидент произошел на кольце у пересечения проспекта Строителей и улицы Тернопольской (на дороге, ведущей в сторону центра). Серебристая «Волга» догнала троллейбус, следовавший по маршруту № 9. В результате легковой автомобиль получил серьезные повреждения: у него разбит бампер, смят капот.

О том, имеются ли пострадавшие, не сообщается. По факту ДТП будет проведена проверка.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:15, затруднений для движения транспорта на этом участке не было.

Ранее авария с участием троллейбуса произошла на проспекте Победы. В столкновении также пострадали автобус и два легковых автомобиля.