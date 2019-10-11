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Происшествия | На кольце в Арбекове «Волга» догнала троллейбус

11.10.2019|08:19
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Авария с участием общественного транспорта случилась в микрорайоне Арбеково в Пензе утром в пятницу, 11 октября.

Фотография с места происшествия появилась в одной из пензенских групп в соцсети «Вконтакте». По словам очевидца, снимок сделан в 7:35.

Инцидент произошел на кольце у пересечения проспекта Строителей и улицы Тернопольской (на дороге, ведущей в сторону центра). Серебристая «Волга» догнала троллейбус, следовавший по маршруту № 9. В результате легковой автомобиль получил серьезные повреждения: у него разбит бампер, смят капот.

О том, имеются ли пострадавшие, не сообщается. По факту ДТП будет проведена проверка.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:15, затруднений для движения транспорта на этом участке не было.

Ранее авария с участием троллейбуса произошла на проспекте Победы. В столкновении также пострадали автобус и два легковых автомобиля.

Источник — Фото vk.com/sova_penza
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Гость|11.10.2019 08:24|

penzainform.ru писал(a):

На кольце в Арбекове
В АрбековО

Гость|11.10.2019 08:32|

Гость писал(a):

В АрбековО
у этих тупарей в АрбековЕ, только в АрбековЕ

Гость|11.10.2019 08:39|

Продам волгу не дорого...

Гость|11.10.2019 08:39|

Куплю волгу на запчасти

Гость|11.10.2019 08:39|

|11.10.2019 08:32|

Гость писал(a):

В АрбековО

у этих тупарей в АрбековЕ, только в АрбековЕ

АрбековА умники

Гость|11.10.2019 08:46|

Ну у ней же тормоза барабанные, вот и догнала!

Гость|11.10.2019 08:52|

Долго Волга за автобусом гонялась, прежде чем догнала.

Гость|11.10.2019 09:01|

Волга быстрая и очень мощная машина. Если кого то решила догнать, то остановить не просто.

Гость|11.10.2019 09:07|

Гость писал(a):

Гость|11.10.2019 08:32|

Гость писал(a):

В АрбековО

у этих тупарей в АрбековЕ, только в АрбековЕ

Гость писал(a):
Гость|11.10.2019 08:32|

Что самое эпичное, это длится уже годами...Видимо, приправлено знанием великой сакральной истины, доступной только единицам избранных.

DS: Травма необученных филологов.

"Географические названия славянского происхождения, оканчивающиеся на -ово, -ево, -ино, -ыно, не склоняются в сочетании с родовым словом: из района Люблино, в сторону района Строгино, к району Митино, в городе Иваново, из деревни Простоквашино, до края Косово".

Словарь Л. К. Граудиной, В. А. Ицковича, Л. П. Катлинской «Грамматическая правильность русской речи».

Гость|11.10.2019 09:13|

Спорьте с Пушкиным, Лермонтовым, Ахматовой. Вы задолбали, неучи. Пишите кофё, вам всё божья роса.

Гость|11.10.2019 09:16|

Гость писал(a):

Спорьте с Пушкиным, Лермонтовым,
"Не даром помнит вся Россия

Про день БородинА"

(М. Ю. Лермонтов)

--------------------------

Скажу тебе (за тайну) что я в БолдинЕ писал, как давно уже не писал

(А.С. Пушкин)

--

Ну что, съел, недообразованец?

Гость|11.10.2019 09:58|

Кто-то из дилижанса решил таким образом расправиться со всеми троллейбусами, что бы окончательно добить общественный транспорт в городе.

Гость|11.10.2019 10:00|

11.10.2019 09:16|

Гость писал(a):

Спорьте с Пушкиным, Лермонтовым,

"Не даром помнит вся Россия

Про день БородинА"

(М. Ю. Лермонтов)

Это он за Ксения Бородина из дом 2 писал.

Гость|11.10.2019 10:04|

Гость писал(a):

Это он за Ксения Бородина из дом 2 писал.
Кто такой Ксений Бородин? И почему Пушкин писал за него? Ксений приболел? Почему Пушкин писал из дом, а не из дома? И он писал только цифру 2? вы рускаго езыка каданибуть училли?

Гость|11.10.2019 10:08|

Гость писал(a):

Что самое эпичное, это длится уже годами...Видимо, приправлено знанием великой сакральной истины, доступной только единицам избранных. DS: Травма необученных филологов. "Географические названия славянского происхождения, оканчивающиеся на -ово, -ево, -ино, -ыно, не склоняются в сочетании с родовым словом: из района Люблино, в сторону района Строгино, к району Митино, в городе Иваново, из деревни Простоквашино, до края Косово". Словарь Л. К. Граудиной, В. А. Ицковича, Л. П. Катлинской «Грамматическая правильность русской речи».
Так Вы что хотели этим сказать-то? Что правильно писать только с окончанием на -о?

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