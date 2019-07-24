24.07.2019 | 09:27

В ночь на среду, 24 июля, в Пензе сгорел деревянный дом № 36 на Галетной улице.

Тревожный сигнал поступил на пульт дежурного в 23:46, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Пожар возник в сарае, затем огонь перекинулся на жилое строение. Для ликвидации возгорания прибыли 19 пожарных на шести спецавтомобилях.

Видео горящего дома и построек выложил очевидец в социальной сети «ВКонтакте». «Подожгли сараи, говорят, и двухэтажка сгорела возле мусорки», - слышен голос за кадром.

Всего для ликвидации возгорания и его последствий привлекались силы и средства пяти пожарных частей, городских управлений ГОЧС и УМВД, филиала АО «Газпром газораспределение Пенза», ЗАО «Горэлектросеть». На месте происшествия работали 49 специалистов и 14 единиц техники.

В 1:01 пожар был локализован. Огонь полностью уничтожил кровлю на площади около 200 квадратных метров. Выгорел второй и частично первый этажи, повреждены все жилые помещения.

В доме имеется восемь квартир. Во время пожара внутри находились 14 жильцов из 23 прописанных. Всех людей эвакуировали, никто не пострадал. Несовершеннолетних среди них нет.

Погорельцев временно разместили в школе № 60. Решается вопрос об их переселении в маневренный фонд.

Утром 24 июля на пожарище прибыли мэр Пензы Виктор Кувайцев, глава администрации Первомайского района Лидия Белякова и сотрудники городских служб. Виктор Кувайцев пообещал жителям сгоревшего дома помощь.

«Дом отключен от газо- и электроснабжения. Ограничен доступ к опасным участкам территории, организована охрана имущества», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.