19.07.2019 | 17:45

В селе Николаевка Лопатинского района столкнулись «Лада-Гранта» и мотоцикл. Судя по тому, как изувечен кузов легковушки, удар был достаточно сильным. Последствия аварии могли быть куда более трагичными.

«В результате водитель и пассажир мототранспортного средства, юноши 2004 года рождения, получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение», - сообщил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Олег Барковский.

Сотрудники Госавтоинспекции отмечают, что в последнее время увеличилось количество ДТП с участием мопедов, скутеров или мотоциклов, за рулем которых сидели подростки.

«Уважаемые родители! Обращаемся с просьбой принять все необходимые меры по недопущению фактов самовольного управления такими транспортными средствами среди несовершеннолетних», - добавил Олег Барковский.