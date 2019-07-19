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Происшествия | В селе Николаевка столкнулись «Лада-Гранта» и мотоцикл

19.07.2019|17:45
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В селе Николаевка Лопатинского района столкнулись «Лада-Гранта» и мотоцикл. Судя по тому, как изувечен кузов легковушки, удар был достаточно сильным. Последствия аварии могли быть куда более трагичными.

«В результате водитель и пассажир мототранспортного средства, юноши 2004 года рождения, получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение», - сообщил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Олег Барковский.

Сотрудники Госавтоинспекции отмечают, что в последнее время увеличилось количество ДТП с участием мопедов, скутеров или мотоциклов, за рулем которых сидели подростки.

«Уважаемые родители! Обращаемся с просьбой принять все необходимые меры по недопущению фактов самовольного управления такими транспортными средствами среди несовершеннолетних», - добавил Олег Барковский.

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