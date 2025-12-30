История Пензы: Проспект Победы могли переименовать в честь Ленина

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.
Еще в середине прошлого века в районе современного проспекта Победы пролегала узкая дорожка, по обеим сторонам которой стояли ветхие покосившиеся избушки. Фактически округа напоминала большую деревню с дореволюционным укладом жизни.
В те времена территория еще не входила в состав города. Власти обратили на нее внимание, поскольку для возведения крупных промышленных предприятий требовались новые площади. Повсеместно начали строить и дома для рабочих.
Давалось это с большим трудом. В топких болотах и рыхлом грунте вязли тракторы, глохла строительная техника. Тем не менее план по возведению жилфонда был выполнен. А в 1970 году в честь 25-летия со дня Победы Советского Союза над фашистской Германией части улиц Луначарского и Урожайной (теперь так называется другая улица - Прим. редакции) были переименованы в проспект Победы.
Вместо прежней сельской дороги с избушками по краям здесь появилась широкая магистраль, а чуть позже сюда протянули троллейбусную ветку и жители получили возможность добираться до Кривозерья. Раньше, чтобы попасть на другой конец города, им приходилось идти на автовокзал.
В 1970 году в стране широко праздновался и другой юбилей - 100-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина. И поначалу проспект хотели назвать в честь вождя мирового пролетариата. Но память о подвиге советского народа оказалась важнее.
Последние новости
- История Пензы: На базе лицея с вековой историей создали бизнес-инкубатор
- История Пензы: Старые дома на Ленина имеют особенность
- История Пензы: Известный на всю страну завод исчез
- История Пензы: Часовне Михаила Архангела 25 лет
- История Пензы: На пустующей земле в центре города появилась площадь Жукова
- История Пензы: Символ СССР является городской достопримечательностью
- История Пензы: За администрацией Пензы установлена военная техника
- История Пензы: Памятник Конституции в народе получил другое название
- История Пензы: Современную улицу Пушкина заселяли крепостные
- История Пензы: Память погибших в Афгане пензенцев увековечена
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!