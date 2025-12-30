История Пензы: Проспект Победы могли переименовать в честь Ленина

30.12.2025 | 07:35

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Еще в середине прошлого века в районе современного проспекта Победы пролегала узкая дорожка, по обеим сторонам которой стояли ветхие покосившиеся избушки. Фактически округа напоминала большую деревню с дореволюционным укладом жизни.

В те времена территория еще не входила в состав города. Власти обратили на нее внимание, поскольку для возведения крупных промышленных предприятий требовались новые площади. Повсеместно начали строить и дома для рабочих.

Давалось это с большим трудом. В топких болотах и рыхлом грунте вязли тракторы, глохла строительная техника. Тем не менее план по возведению жилфонда был выполнен. А в 1970 году в честь 25-летия со дня Победы Советского Союза над фашистской Германией части улиц Луначарского и Урожайной (теперь так называется другая улица - Прим. редакции) были переименованы в проспект Победы.

Вместо прежней сельской дороги с избушками по краям здесь появилась широкая магистраль, а чуть позже сюда протянули троллейбусную ветку и жители получили возможность добираться до Кривозерья. Раньше, чтобы попасть на другой конец города, им приходилось идти на автовокзал.

В 1970 году в стране широко праздновался и другой юбилей - 100-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина. И поначалу проспект хотели назвать в честь вождя мирового пролетариата. Но память о подвиге советского народа оказалась важнее.