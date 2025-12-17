История Пензы: Современную улицу Пушкина заселяли крепостные

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.
До начала XVIII века вся жизнь Пензы кипела на узком клочке земли в районе крепости и прилегающих военных слобод, а в районе современного центра города простирались деревни. Сегодняшняя улица Пушкина когда-то была владениями помещика Федорова.
В ту эпоху она не соприкасалась с ныне главной улицей города - Московской. От Базарной площади ее отделяла топкая разбитая телегами дорожка, которую иначе как полосой препятствий и не назовешь. Там, где сейчас построены магазины, культурно-развлекательные заведения и жилые дома, стояли обыкновенные сельские избушки, крытые соломой.
Вокруг них гуляли коровы, крестьяне устраивали пашню, всем этим по-хозяйски управлял помещик Федоров. Так что первыми поселенцами округи стали крепостные.
Со временем район все сильнее «встраивался» в городскую жизнь, пока наконец в 1863 году село не включили в состав Пензы.
К тому моменту Федоров давно умер, но улице все равно присвоили его фамилию, хотя предлагалось множество других вариантов, в том числе в честь писателей. И только в 1899-м в ознаменование юбилея со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина квартал получил широко известное название.
