История Пензы: На базе лицея с вековой историей создали бизнес-инкубатор

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.
Из всех учебных учреждений среднего профессионального образования самая продолжительная история - у профессионального лицея №1, когда-то размещавшегося на Ленина, 6. Он был основан еще во времена Гражданской войны.
В 1918 году учебное заведение называлось школой фабрично-заводского ученичества (сокращенно - ФЗУ). Образовательные учреждения такого типа создавались при крупных предприятиях как база для подготовки квалифицированных специалистов.
Лицей № 1 снабжал рабочими кадрами трубочный завод (в дальнейшем - ЗИФ). В основном здесь преподавали технические дисциплины - физику, геометрию, математику и т. д. На тот момент в регионе действовали всего 4 подобные образовательные организации: 2 - в районах области и 2 - в Пензе, на улице Ленина и при заводе «Маяк революции». Обучаться в них считалось престижным, поскольку принимали далеко не всех.
В 1940 году в Советском Союзе прошла очередная реорганизация образовательных учреждений. Заведения подобного типа переименовали в школы фабричного-заводского обучения, они стали прообразом ПТУ.
В годы Великой Отечественной войны на их базе создавались государственно-трудовые резервы, служившие кузницей кадров для производства. В 1-м профессиональном лицее обучался Герой Советского Союза моряк Георгий Терновский, который впервые применил ракетное оружие на малых быстроходных катерах. Здесь он учился на слесаря.
Теперь на базе профессионального училища № 1 им. Г. В. Терновского создан бизнес-инкубатор «Паршин», названный в честь лауреата Государственной премии СССР, министра машиностроения и приборостроения СССР, инициатора открытия Пензенского индустриального института, генерала-полковника Петра Ивановича Паршина.
