История

История Пензы: Пензенские лошади считались одними из лучших в России

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Большинство улиц в Ахунах так или иначе отображают историю этого района. Улица Коннозаводская названа так потому, что вела к государственным конюшням. Они были созданы еще при Николае I, в 1846 году. Тогда конь считался главной рабочей силой не только в хозяйстве, но и в армии.

Владеть конюшней в то время означало то же самое, что сегодня располагать парком роскошных автомобилей. Порой государству было не по карману создать с нуля собственные конюшни, и нередко власти приобретали уже готовые базы.

Так произошло и с владениями помещика Арапова. Всех скакунов и необходимую инфраструктуру выкупило Государственное управление коннозаводства. На тот момент хозяйство находилось не в Пензе, а в Лунинском уезде.

В Ахуны его перенесли лишь в начале XX века. В отличие от других конюшен, здесь готовили элитных скакунов - орловских рысаков. Пензенские лошадки считались одними из лучших в России, регулярно занимая призовые места на разных соревнованиях.

Чуть позже в стране был создан Союз орловских коннозаводчиков, куда вошла и ахунская конюшня. В годы Гражданской войны в деревнях катастрофически не хватало рабочей силы, поэтому орловских рысаков хотели отправить пахать землю. Коннозаводчикам кое-как удалось отговорить местные власти от этого необдуманного шага.

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