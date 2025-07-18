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История

История Пензы: Кумысная ферма помогла развитию Ахун

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

По историческим меркам Ахуны вошли в состав Пензы относительно недавно - лишь в 30-е годы прошлого века. Хотя у микрорайона достаточно богатая и интересная история.

Восточная часть города начала заселяться еще с начала XVIII века, но особенно бурное развитие округа получила благодаря предпринимателю Шарафетдину Потиеву (или, по ряду документов, Патееву). В 1874 году он открыл здесь кумысную ферму.

Постепенно территория вокруг нее начала активно застраиваться. Так район стал приобретать черты лесного поселка. Именно купец Потиев повлиял на формирование названия этой округи как носитель духовного звания ахун.

Со временем его звание плавно трансформировалось в наименование района, хотя до начала XX века территория называлась поселком Офицерским, ведь здесь проживало немало кадровых военнослужащих.

Тут же действовала одна из крупных элитных конюшен в Пензенской губернии. В Ахунах растили и воспитывали племенных жеребцов, которые нередко выигрывали золотые и серебряные медали на международных выставках и показах.

Ахуны не были густонаселенным районом. В 20-х годах прошлого века здесь проживало всего 4 тысячи человек, а на окраинах, где вообще не было домов, раньше находился полигон для приведения в исполнение приговоров к высшей меры наказания.

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