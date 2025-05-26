История Пензы: В популярном у горожан театре актеры выбивались из сил

26.05.2025 | 07:25

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Пенза была городом классических театров. Экспериментальные спектакли начали ставить лишь в эпоху революционного лихолетья. Первым на такое отважился театр «Эвтерпа», который раньше находился на современной улице Кирова.

Старое здание под номером 41 давно снесли, сегодня на его месте располагается частная торговая точка. А в начале XX века здесь стоял большой флигель, переоборудованный позже под учреждение культуры и досуга.

Театр «Эвтерпа» открылся в ноябре 1917 года. Свое название он получил в честь музы лирической поэзии, дочери Зевса.

Художественный руководитель храма Мельпомены отошел от классических постановок и вовсю использовал наработки Мейерхольда. Культовые пьесы вроде «Ревизора» режиссеры приближали к современности, добавляя элементы революционных веяний и борьбы пролетариата с буржуазией.

Можно только позавидовать работоспособности актеров «Эвтерпы». В будни спектакли проходили по 2 раза за вечер, а по праздникам - по 3.

Театр пользовался огромной популярностью у зрителей. Он просуществовал до 30-х годов прошлого столетия и был закрыт только потому, что центр культурной жизни решили перенести в кинотеатр «Октябрь».

Еще до этого момента там уже работал небольшой кинотеатр. Руководство «Эвтерпы» за свой счет приобрело киноустановку, и по выходным показывали фильмы.