История Пензы: Жившие до революции пензенцы радовали друг друга особенными подарками

09.05.2025 | 07:31

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В XIX веке фотоаппаратура была далека от совершенства, поэтому зачастую приходилось посещать фотоателье. Одно из самых популярных находилось в районе современных улиц Куйбышева и Чкалова, в доме № 8.

До наших времен не сохранилось деревянное здание, где с 1869 года здесь работало фотографическое заведение господина Вакуленко. Шикарное оформление по образцам парижских моменталистов привлекало сюда состоятельную публику. В те времена фотография стоила дорого, и поэтому подарок человеку в виде собственного снимка с подписью считался особенным.

Сам Вакуленко изготавливал изображения различных видов: «Будут производиться следующие работы, - говорится в рекламе «Губернских ведомостей», - простые и эмалевые фотографии, хромофотографии, акварели (от медальона до натуральной величины), фотоакватин, портреты без ретуши, отличающиеся красотой и рельефом».

Дополнительно Вакуленко торговал рамками и календарями. Впрочем, Иван Павлович не только занимался съемками портретного жанра, но и часто фотографировал улицы. Благодаря его увлечению мы можем узнать, как выглядела Пенза 150 лет назад.

В конце XIX века фотоателье Вакуленко переехало на улицу Московскую, где и работало вплоть до своего закрытия в 1927 году.