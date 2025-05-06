История Пензы: Пензячка отправилась на фронт отомстить за погибшего мужа

06.05.2025 | 07:19

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Женские батальоны смерти появились в России во время Первой мировой войны. Но еще задолго до этого момента в боях отличилась наша землячка Мария Михно. До отправки на фронт она проживала в доме № 15 на улице Куйбышева, которая раньше именовалась Верхней Пешей, а с 1900 года - Суворовской.

Девушка отправилась на войну, чтобы отомстить за своего погибшего мужа. По протекции императрицы Александровны Федоровны ее зачислили в Елизаветградский гусарский полк. Мария избрала для себя службу в разведке.

«В карманах она носила целый арсенал: 2 револьвера, яд на случай пленения и перочинный нож», - писали ее сослуживцы. Многие отмечали храбрость пензенской дворянки.

Как-то отделение Михно нарвалось на немецкую засаду, один из солдат был сразу убит, второй, тяжело раненный в живот, оставался на поле боя. Несмотря на град пуль, Мария Владиславовна, сама раненная в руку, вынесла его из-под ураганного огня. За это разведчицу наградили Георгиевским крестом IV степени.

В другой раз, будучи без оружия, пензячка взяла в плен солдата. Въехав на коне в один из дворов в Добрудже, Мария наткнулась на болгарского бойца и стала на него кричать так неистово, что тот растерялся и бросил винтовку на землю.

Во время Гражданской войны Мария Михно воевала на стороне Белой гвардии, а в 1927 году принимала участие в операции «Трест» по свержению советской власти. Кампания закончилась провалом, Мария погибла, отстреливаясь от чекистов.